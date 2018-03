In den letzten Begegnungen spielte sich meist in der Anfangsphase der zweiten Halbzeit dasselbe Szenario ab: die Spielerinnen von Mathys/Neuenschwander durchgingen ein gemeinsames Zwischentief. Immer wieder kam es zu Phasen, in denen sich das Team einen gut erspielten Vorsprung wieder verspielte.

Eines der Fazite nach den Spielen war stets die fehlende Konstanz, die man nun unbedingt anstreben muss, wenn man in die höchste Liga der Schweiz aufsteigen möchte. Von Konstanz konnte auch in diesem Spiel nicht die Rede sein. Der Unterschied war in diesem Spiel jedoch ein anderer: Wenn eine Spielerin eine schlechte Phase hatte, war eine andere zur Stelle, die einspringen konnte.

Ein Tor Rückstand in der Pause

Während dem gesamten Spiel wurde auf jeder Position viel gewechselt, um das Tempo hoch zu halten. Nach 15 Minuten lagen die Gäste aus dem Leimental zum ersten Mal mit vier Toren in Führung (6:10). Doch bei einem schnellen Spiel passieren bekanntlich auch mehr Fehler, welche das kämpferische Heimteam vor der Pause nochmals ausnutzen konnte und so nur noch mit einem Tor Rückstand in die Pause ging (15:16).