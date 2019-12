HSG Aargau Ost ist definitiv bereit für die Finalrunde im neuen Jahr

Insbesondere nach der Niederlage vor zwei Wochen galt es wieder Selbstvertrauen für die im neuen Jahr startende Finalrunde und für den angestrebten Aufstieg in die Elite zu tanken. Das Spiel gegen die viertplatzierte SG Muri/Wohlen in der Sporthalle Obersiggenthal begann vielversprechend denn die Gastgeber gingen schnell mit 4:0 in Führung.