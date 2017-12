Die NLA-Handballer des HSC Suhr Aarau haben am frühen Samstagabend des 02. Dezember 2017 beim Tabellenführer Wacker Thun die höchste Saison-Niederlage erlitten. Gleich mit 30:20 musste sich das Team, nach bereits 15:09-Rückstand zur Pause, geschlagen geben. Die sechste Niederlage in Serie, nach der nun im Kampf um die Finalrunde noch zwei wichtige Heimspiele gegen den Kantonsrivalen TV Endingen (Donnerstag, 14. Dezember 2017, 20.15 Uhr Schachenhalle - live bei MySports) und den TSV St. Otmar St. Gallen (Samstag, 16. Dezember 2017, 18.00 Uhr Schachenhalle) auf dem Programm stehen. Zudem gastieren Cheftrainer Misha Kaufmann und seine Männer am kommenden Dienstag, 05. Dezember 2017 im Halbfinale des Schweizercups bei Pfadi Winterthur (19.30 Uhr, Eulachhalle). In beiden Wettbewerben hat das Team so entsprechend alles in den eigenen Händen und wird gemeinsam alles dafür geben, seine Ziele zu erreichen.



Dass die Lachenhalle in Thun ein schweres Pflaster für den HSC Suhr Aarau sein würde, war aus vergangenen Gastspielen bereits bekannt. Mit der Rückkehr von Nationalmannschaftsflügel Jonas Dähler stand Martin Rubin erstmals in dieser Saison (mit Ausnahme des leider weiterhin unabsehbar Langzeitverletzten Nicolas Raemy) sein kompletter, namhafter Kader zur Verfügung. Zwar kehrte beim HSC Linkshänder Nikola Isailovic nach dessen Fingeroperation und mehr als zweimonatiger Pause erstmals an seiner alten Wirkungsstätte zurück ins Team, Beau Kägi und Milan Skvaril werden jedoch weiterhin schmerzlichst vermisst. Dass sich Isailovic nach dieser langen Zwangspause noch nicht wieder im Rythmus befindet ist absolut verständlich - entsprechend half die viele Spielzeit, die der Neuzugang an diesem Abend erhielt, zumindest sehr zur schnellen Reintegration des erfahrenen, wertvollen Serben. Im Rückraum gestaltet sich dies auch (gegenüber Flügel Jonas Dähler) erfahrungsgemäss immer zusätzlich schwerer.

Der Start in die zwölfte Meisterschaftspartie der Saison gelang dem Underdog gut. Joel Kaufmann eröffnete per Gegenstoss zum 1:0, Timothy Reichmuth tat es ihm zum 2:1 gleich und Tim Aufdenblatten traf wenig später erstmals aus dem Positionsspiel zum 3:2. Es sollte jedoch die letzte HSC-Führung des Abends gewesen sein. Über Lukas Von Deschwanden, der fünf der ersten zehn Tore des Heimteams erzielte (davon drei Mal per Siebenmeter) ging Wacker erstmals mit 4:3 in Führung. Der HSC Suhr Aarau hielt bis zum 7:7 durch Captain Patrick Romann in der 19. Spielminute noch Anschluss, dann jedoch häuften sich die Fehler in Angriff und Abwehr - die Verunsicherung wuchs dadurch und der Gastgeber wusste dies im Stile einer Spitzenmannschaft bereits vorentscheidend auszunutzen. Via 11:8 setzte sich der in zwei Blöcken und dabei ohne grossen Leistungsabfall eindrücklich konstant agierende Tabellenführer bis zur Pause auf 15:09 ab. Die fatale Schwächephase des HSC Suhr Aarau dauerte fast zehn Minuten, in der dem Team kein Torerfolg gelang.

Auch in den zweiten Durchgang startete der Tabellensechste, trotz Unterzahl, erneut vielversprechend. Thun aber überzeugte an diesem Abend offensiv wie defensiv in allen Mannschaftsteilen und lief so nie Gefahr, in diesem Spiel nicht als Sieger vom Platz zu gehen. Demgegenüber blieb der HSC letztlich zu fehlerhaft, verhalten und verunsichert. Das Team gab sich jedoch nie auf, verteidigte seine Farben mit aller Kraft und bis zuletzt. Das 27:17 in der 53. Spielminute bedeutete die erste 10-Tore-Führung, die am Ende mit dem deutlichen 30:20-Schlussresultat auch final bestandhielt und beim Team grosse Enttäuschung hervorrief. Die Kabinentür blieb nach Spielschluss entsprechend lange zu. Im Hinblick auf die kommenden, schweren Aufgaben und zur Erreichung der dabei gesteckten Ziele galt und gilt es sich schnell wieder zu sammeln, sich aufzubauen und aufzurichten und gemeinsam danach zu streben. Es liegt nach wie vor alles in den eigenen Händen und "wenn es einen Glauben gibt, der Berge versetzen kann, so ist es der Glauben an die eigene Stärke!"

Bewiesen hat es das Team bereits mehrmals eindrücklich. Dass der HSC Suhr Aarau, geprägt von seiner Vergangenheit, prädestiniert ist, diese Situation erfolgreich zu meistern, darüber waren sich in Thun auch die gegnerischen Spieler und Fans einig. Dieser sympathische Zuspruch hilft dem angeschlagenen Team enorm. Die Enttäuschung wird dabei schnell wieder der Überzeugung weichen, es gemeinsam zu schaffen. Herzlichen Dank an alle, die uns auf diesem Weg begleiten und unterstützen. Am kommenden Dienstag wollen wir nun in Winterthur zusammen alles für den Einzug in den Cupfinal geben, bevor wir hoffentlich für drei Spiele (inkl. allfälligen Cupfinal) in den begeisterndsten Handball-Hexenkessel der Schweiz - die Schachenhalle Aarau zurückkehren. Für diese kommenden Highlights leben und lieben wir als HSC-Familie den Handball - jetzt heissts "zämestoh & zämehebe", HOPP HSC!

Wacker Thun - HSC Suhr Aarau 30:20 (15:09)

Lachenhalle Thun - 1280 Zuschauer, SR: Abalo/Maurer.

Wacker Thun: Winkler (15 Paraden), Wick (1 Parade), Linder (2), Rubin (3), Dähler (2), Giovanelli (3), Glatthard (1), Lanz (1), Caspar (1), v. Deschwanden (9/5), Guignet (3), Krainer (2), Suter (3), Huwyler, Friedli.

HSC Suhr Aarau: Ferrante (8 Paraden), Isailovic (1 Parade), Reichmuth (3), Isailovic (3/2), Kaufmann (1), Romann (5), Aufdenblatten (5), L. Strebel (1), Slaninka (2), P. Strebel, Rohr, Baumann, Prachar, Laube.