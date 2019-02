Hora Musica mit „Meinklang“

Musik und Texte zur Fastenzeit bietet die Hora Musica am Mittwoch, 6. März um 17.30 Uhr in der Klosterkirche Olten an.

Das Oltner Frauen-Ensemble "Meinklang" ist seit Jahren ein Garant für schönen Acappella-Gesang und grosse musikalische Vielfalt. Schweizer und internationale Volkslieder gehören ebenso zu ihrem Repertoire wie Jazzstandards, Spirituals und einfühlsame Pop-Balladen. Mit grosser Präzision bewegen sich die 7 Frauen durch laute und leisen Klangwelten und berühren das Publikum mit ihrem harmonischen Klang und feinem Humor.

Meinklang sind: Martina Felber, Marianne Grob Heller, Marianne Schenker Kuchta, Isabel Berger, Claudia Nünlist, Susanne Hunziker, Carmen Felber

In der Klosterkirche singen Meinklang ua.

Evening Rise, Spirit come

Rocking Jerusalem (Spiritual),

Mu Ruoktu (Samisches Volkslied)

Schönster Abendstern (Schweizer Volkslied)

Lord how come you here (Spiritual)

Irish Blessing (Irisches Segenslied)

Gestaltung:

Das Oltner Frauen-Ensemble „Meinklang“, Musik

Katharina Fuhrer und Simone Rhiner, Text

Der Erlös der Hora Musica ist bestimmt für das diesjährige Projekt von „MenschOlten!“ in Senegal zur Unterstützung der Landbevölkerung

Eintritt frei, Kollekte

Katharina Fuhrer