Hannes Jeker setzte sich in einem packenden Finale durch und holte sich den Tagessieg in Giebenach (BL). Damit verbucht der 19-jährige vom Goldwurstpower MTB Team seinen zweiten Saisonsieg und insgesamt fünften Podest Platz. Die Gesamtwertung des Argovia Vittoria-Fischer Cups in der Kategorie Amateur/Masters waren ihm dadurch nicht mehr zu nehmen.