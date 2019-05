Herz ist Trumpf

Dieses Motto begleitete uns Müüs nicht nur an der letzten Fasnacht, sondern durch die ganze letzte Saison hindurch. Als Herzdamen und -buben bestritten wir die Fasnacht, schmetterten den 90er Jahrehit «what is love» und andere herzerwärmende Lieder, aber zeigten auch sonst immer wieder Herz, wenn es darum ging, anderen eine Freude zu bereiten. Und so herzlich war auch die Stimmung im Verein. Aber alles Gute findet mal ein Ende und so schlossen wir Ende April unsere erfolgreiche Saison 18/19 mit der Mitgliederversammlung ab. Traditionellerweise findet diese jeweils in unserem Müüs Lokal in Olten statt, aber dieses Jahr waren wir an einem besonderen Ort. Die Badi Nebikon feierte im Anschluss an unsere MV eine Swiss Alpen Party, zu der wir eingeladen waren und uns mottogetreu gekleidet haben. Doch bevor es an die Party ging, wurden alle ordentlichen Geschäfte wie Rechnungsabnahme, Budget, Jahresbericht etc. von den Müüs durchgewunken - was sicher der sorgfältigen Vorbereitung durch den Vorstand zu verdanken ist, vielleicht aber auch ein bisschen von der Kälte beeinflusst wurde.

Nachdem wir im letzten Jahr drei neue Mitglieder aufnehmen durften, waren es dieses Jahr sogar vier. Tendenz für nächstes Jahr: stark steigend, aber wir halten den Ball flach.

Mit unbestrittener Mehrheit wurden alle Vorstandsmitglieder in ihrer Wiederwahl bestätigt und der Startschuss für die kommende Saison war somit gleich gefallen. Es wird ein strenges Jahr werden für die Müüs. Das neue Motto wurde bereits ausgewählt, die neue Webseite (ein Besuch lohnt sich unbedingt) ist aufgeschaltet und die Vorbereitungen für die kommende, farbenfrohe Fasnacht hat bereits begonnen. Wir freuen uns riesig und bedanken uns bei allen, die mit von der Partie sind und uns auf irgendeine Art und Weise unterstützen.