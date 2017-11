Winterträume mit dem Orchester beider Rheinfelden

Es muss nicht ein Profiorchester sein, um große und berührende Musik zu machen.

Vorneweg: Was der Dirigent Lukas Merkelbach am Sonntagabend mit seinem Orchester, bestehend aus passionierten Amateurmusikern präsentiert hat, verdient höchste Anerkennung. Die Früchte einer intensiven Probenarbeit konnte man am Sonntagabend im Kurbrunnensaal genießen.

Zum Auftakt erklang Haydns Sinfonie Nr. 88. Mit Schwung und Präzision, heiter und beschwingt ließ das Orchester schnell gute Stimmung und Wohlgefühl aufkommen. Ein heiterer, beschwingter Spaziergang, auf dem jede Melodie, jeder Rhythmus durchhörbar, wo die Emotionen ihren Platz und ihre klare Sprache haben. Die ordnende Kraft der Klassik entfaltete ihre wohltuende Wirkung.

Nach diesem beschwingten Auftakt wurde Tschaikowskys „Wintertraum“ in Angriff genommen. Satte 50 Minuten lang war von den Spielenden höchste Konzentration gefordert. Sie führten die Zuhörer in eine atmosphärisch dichte Zauberwelt. Zu Beginn sah man sich in einer Kutsche durch eine verschneite, elementarisch eindrückliche Landschaft fahren. Eine dichte Spannung und Erwartung kommt auf. Im Andante dann erklangen geheimnisvolle Klangfiguren und überlagerte Stimmungen der einzelnen Instrumentengruppen, die sich intensiv einmischten. Ein dichter Klangteppich wurde gewoben, immer wieder von den Bläsern eindringlich strukturiert. Die Bläser spielten überhaupt eine wichtige Rolle, und sie spielten sie hervorragend: das Hörnerquartett, das Englisch Horn, einfach alle.

Es war eine großartige Leistung nicht nur der Bläser, sondern auch der jungen Schlagzeuger und ganz speziell der Streicher, die fast pausenlos im Einsatz waren. Lukas Merkelbach führte das Orchester souverän und begeisternd durch das anspruchsvolle Programm. Großer Applaus nach dem fantastischen Finale, ein Blumenstrauß und die Vorfreude auf das nächste Konzert!!

Es findet am 10. Juni 2018 statt. Auf jeden Fall: Save the date!