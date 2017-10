In Biel hat es Städtli auswärts mit einem aktuellen Aufsteiger zu tun bekommen – nun klopft ein letztjähriger Aufsteiger an die heimische Hallentür.

Der TV Solothurn hatte nach der starken Premierensaison keinen einzigen Abgang zu verzeichnen und konnte im Gegenteil noch drei Neue verpflichten. Zudem steht ein neuer Coach an der Seitenlinie: Zlatko Portner ist im Aargau kein Unbekannter, denn er spielte beim TV Zofingen in der NLA. Und: Sein Sohn Nikola hütet in der Nationalmannschaft das Tor!

Spielertrainer Marco Kurth, der nach wie vor auf dem Felde für Regie und Tore besorgt ist, dürfte froh sein, einen solchen Coach an seiner Seite zu wissen. Der Erfolg spricht jedenfalls für die Kombination: Der TVS ist sehr gut in die Saison der Bestätigung gestartet und belegt aktuell nach drei Siegen und nur einer Niederlage Platz vier!

Seit Saisonstart keine Blösse gezeigt

Städtli 1 hat sich seit dem Saisonstart keine Blösse gegeben, mit ansprechenden bis hervorragenden Leistungen die Tabellenspitze erobert – und möchte sich noch einige Zeit in dieser Region aufhalten. Bisher sind keine Verletzte zu beklagen, Trainer Björn Navarin kann also aus dem Vollen schöpfen und die beste Mischung aufs Feld schicken.

Städtli gegen Solothurn, Tabellenführer gegen junge Wilde – diese Mischung aus Tempohandball und Spektakel im Hexenkessel Aue sollte sich kein Handballfan entgehen lassen!