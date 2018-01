Hallenhockey NLA- Herren, Meisterschaft 5. Runde in Gen

In Genf verlor der HCO den vierten Tabellenplatz, und damit auch die Teilnahme an den Playoffs in Olten. Ein Remis gegen den Meister und dazu eine Niederlage gegen Basel war zu wenig.

HCO- Trainer Beuggert versuchte gegen Basel alles aus seinem Team herauszuholen, doch die Oltner verschliefen den Start in dieses kapitale Spiel komplett. Nach rund fünf Minuten führte Basel bereits mit zwei Toren. Mit einem Doppelschlag glich Olten in der 13. Minute aus, doch noch vor der Pause stellten die aggressiv spielenden Basler den Zwei- Tore- Vorsprung wieder her.

Nach dem Seitenwechsel hielt Torwart Müller sein Team mit grossen Paraden im Spiel, gleichzeitig gelang Olten das dritte Tor durch Schärer. Basel nutzte in der 30. Minute eine Kontersituation geschickt zum 3:5 aus. Darauf hatte Trainer Beuggert nicht mehr viele Optionen und ersetzte Torwart Müller durch eine weiteren Feldspieler. Aber Basel verteidigte geschickt und gewinnt dieses Spiel.

Gegen Wettingen spielte Olten mit dem Rücken zur Wand wie verwandelt. Studemanns Energieanfälle führten zu Panik im Wettinger Strafraum: Nach dreizehn Minuten lag Olten nach einem Hattrick Studemanns vermeintlich vorentscheidend mit 3:0- Toren vorne! Doch der Meister, der sich schon längst für die Playoffs qualifiziert hat, gab nicht auf. In der 35. Minute verkürzte Wettingen auf 2:3, jetzt kommt Spannung auf. Doch erneut Junioreneuropameister Studemann gelang ein weiterer Treffer, Olten sieht jetzt wie der sichere Sieger aus. Aber RWW kommt noch einmal ins Spiel zurück und schiesst in der hektischen Schlussphase noch zwei Tore. Damit beendet der HCO die Quali.- Phase auf dem undankbaren fünften Platz, immerhin spielt man auch nächstes Jahr in der höchsten Spielklasse.

Telegramme

Basler HC : HC Olten 5:3 (4:2)

Genf, Bout du monde.- 100 Zuschauer.- SR Messerli.- Tore: 5. Stemps 1:0. 6. Stemps 2:0. 13. Schärer 2:1. 13. Roth 2:2. 18. Brönnimann 3:2. 19. Brönnimann 4:2. 26. Schärer 4:3. (KE). 30. Först 5:3.

RW Wettingen : HC Olten 4:4 (1:3)

Wettingen, Bernau.- 150 Zuschauer.- SR Bucher, Carreda.- Tore: 2. Studemann 0:1. 4. Studemann 0:2 (KE). 13. Studemann (KE) 0:3. 18. Steffen 1:3. 35. Morand 2:3. 37. Studemann 2:4 (KE). 38. Steffen 3:4. 40. Steffen 4:4 (KE).

Kader HCO: Müller; Hunziker, Studemann, Muggli, Knabenhans, D. Schärer, Berger, Hug, Wintenberger, Hengartner, Roth, Gassner.