NLA- Landhockey Herren, 14.Runde

Im letzten Quali.-spiel kassierte der Oltner Stadtklub vor eigenem Publikum gegen BB Genf eine 3:4- Niederlage. Damit trifft der HCO in den Abstiegsspielen auf das fünftplatzierte GCZ, das die Playoffs knapp verpasste.

Das Spiel gegen Genf begann gut für Olten: In der 12. Minute schlenzte Oltens Eckenschütze C.Schärer die Kugel unhaltbar in den Torwinkel. Damit hatte Olten für ein paar Minuten die „rote Laterne“ an Genf abgegeben. Doch dieses Duell hielt was es versprach, nämlich Dramatik pur!Wenige Zeigerumdrehungen später gelang den Romands schon der Ausgleich. Trainer Gerhard war mit seinen Abwehrleuten gar nicht zufrieden, wieder hatte man ein unnoetiges Gegentor kassiert. Trotzdem zeigte Olten attraktives Offensivhockey und die Fans bejubelten jede gelungene Aktion.In der 28. Minute feierte aber bereits wieder der Gegner, Ruiz traf bei einer Srafecke mittels Schlenzball.

Das Spieltempo war auch nach dem Seitenwechsel nicht besonders hoch. Vielmehr war der Match geprägt von Zweikämpfen, so kassierte Oltens Berger nach einer Notbremse die Gelbe Karte.In Ueberzahl gelang den Gästen ein weiterer Treffer, wieder war Ruiz bei einer Standardsituation erfolgreich.Doch Olten gab nicht auf, allen voran Junioreneuropameisten Studemann. Der hochgewachsene Spielmacher setzte sich gegen drei Gegner durch und markierte zehn Minuten vor Spielende den Anschlusstreffer.Jetzt lag der Ausgleichstreffer in der Luft,doch Olten schwächelte wieder bei der Eckenabwehr: Ruiz nahm Anlauf und setzte den Ball zum dritten Mal in die Maschen! Doch dieses Spiel war noch nicht entschieden,Oltens Vitelli verkürzte in der 67.Minute per Direktabnahme auf 3:4. Sekunden vor Spielende schoss Studemann noch einmal in die Wolken.

HC Olten : BB Genf 3:4 (1:2)

Olten, Kleinholz.- 150 Zuschauer.- SR Landtwing, Zinn.- Tore: 12. C.Schärer 1:0 (KE). 19. Apotheloz 1:1.28. Ruiz 1:2(KE). 49. Ruiz 1:3(KE). 60. Studemann 2:3. 62.Ruiz 2:4(KE).67. Vitelli 3:4.

Kader HC Olten:

Müller; C. Roth,Claudio Schärer, Berger, Grasso, Hengartner, Gassner, David Schärer,M. Hug, Studemann, Büchler, Vitelli,Wintenberger, C. Fallegger, Knabenhans.