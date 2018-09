NLA- Landhockey Herren, 1. Runde

Der HCO startete mit einem 3:2- Auswärtserfolg in Genf. Der Aufsteiger lag zur Pause noch in Rückstand, doch Olten startete unter Führung von Spielertrainer Joy ein offensives Feuerwerk, das nicht aufzuhalten war!

Oltens Trainerduo Joy/Wintenberger musste für dieses Spiel auf fünf Stammkräfte verzichten (Eismann, Hug, Gassner, C. Schärer und Torwart Müller). Dafür rückten von den Reserven die Spieler Schwager, Rogger, Fallegger und Rindlisbacher ins Kader. Mit dieser ersatzgeschwächten Truppe reiste man ohne grosse Erwartungen nach Genf.

Black Boys begann druckvoll, der HCO konnte zu Beginn kaum Akzente setzen. Die Platzherren die Anfangsphase und kamen z Torchancen. Kurz vor Pause mussten die Gäste den ersten Treffer nach einem Abwehrfehler einstecken.

Doch in der Pause fand HCO- Trainer Joy die richtigen Worte! Mit neuem Schwung und offensiver Taktik kehrte Olten auf den Platz zurück. Ein offensives Pressing sollte den Gegner früh zu Fehler zwingen. Es war ausgerechnet Schlitzohr Schwager von den Reserven, der mit einem herrlichen Ablenkertor die Wende einleitete. In der 50. Minute tankte sich Studemann durch die gegnerische Abwehr durch und mittels Gewaltschuss stellte er die erstmalige Oltner Führung her. Die Genfer fanden kein Mittel gegen die geballte Oltner Offensivpower (3 Stürmer). Jetzt hatte Olten Lust auf mehr, wobei es zu einer Torpremiere kam: Wintenberger traf zehn Minuten vor Spielende zum 1:3. Die Romands zeigten sich als schlechte Verlierer: Mit Provokationen und überhartem Einsatz versuchten sie die Niederlage noch zu verhindern. Die Folge war eine Kartenflut und endlose Diskussionen mit dem Schiedsrichter! Die Platzherren wurden trotzdem noch in der 67. Minute mit dem Anschlusstreffer belohnt, zu mehr reichte es aber nicht mehr.

Telegramm:

Black- Boys Genf : HC Olten 2:3 (1:0)

Genf, Stade de Richemont.- 150 Zuschauer.- SR: McQuarters , Marmy.- Tore: 30. Goumaz 1:0. 40. Schwager 1:1. 49. Studemann 1:2. 59. Wintenberger 1:3. 67. Apothéloz 2:3.

HCO: Rogger; Muggli N. Knabenhans, Joy, Hengartner, Wintenberger, Studemann, Hunziker, Schärer D., Büchler, Schwager, Fallegger, Rindlisbacher.