Landhockey NLB- Herren, Meisterschaft 5. Runde

Der Oltner Stadtklub bestätigte mit einem glanzlosen Auswärtserfolg über Red Sox Zürich die Tabellenführung. Die Tore für den HCO schossen Studemann und Mirco Hug.

Ohne den angeschlagenen Vitelli und N. Muggli (Reserven) reiste Olten nach Zürich. Trotzdem lief das Spiel auf der Sportanlage Buchlern zugunsten der Gäste, die in der 7. Minute bereits einen Penalty zugesprochen bekamen, nachdem ein Zürcher den Ball auf der Torlinie mit der runden Seite geblockt hatte. Studemann fackelte nicht lange und markierte ansatzlos den Führungstreffer. Die Antwort der ambitionierten Zürcher liess nicht lange auf sich warten: Gubser glich mit einem unhaltbaren Schlenzball bei einer Strafecke aus. Würde die Oltner Siegesserie heute enden?

Doch Olten liess sich nicht aus der Ruhe bringen, und spielte konsequent defensiv weiter. In der 21. Minute wurden die Gäste dafür belohnt, nach einer herrlichen Passkombination von Roth über Hunziker vollendete schliesslich Hug zum 1:2. Der HCO war bis zur Pause weiter die aktivere Mannschaft, verpasste es aber trotz grosser Chancen den Sack zuzumachen.

Nach dem Seitenwechsel starteten die Zürcher offensiver, und versuchten ihren Gegner in der eigenen Abwehrzone einzukesseln. Doch die Abwehr der Gäste war gut auf den Gegner eingestellt, und die wütend vorgetragenen Angriffe erstickten im Oltner Abwehrriegel. Mit einer Kontertaktik blieb man stets gefährlich ohne grosse Risiken einzugehen. Das Heimteam schwächte sich mit Gelben Karten personell, was die heikle Situation mitte zweiter Halbzeit etwas entschärfte. In der Schlussphase des Spiels musste allerdings HCO- Studemann bei einer Strafecke als letzter Mann auf der Torlinie den Ball noch wegblocken. Insgesamt gewann Olten aufgrund der ersten Halbzeit verdient und nimmt einen grossen Schritt Richtung NLA!

Telegramm:

HC Red Sox Zürich : HC Olten 1:2 (1:2)

Zürich, Buchlern.- 100 Zuschauer.- SR: Angst, Landtwing.- Tore: 7.Studemann (Pen.) 0:1 12. Gubser (KE) 1:1. 21. Mirco Hug 1:2.

HC Olten: Müller; Cyrill Roth, Berger, Hunziker, Gassner, Mirko Hug, Hengartner, Knabenhans, Wintenberger, Studemann Rindlisbacher, D. Schärer.