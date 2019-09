Landhockey Herren, 2. Runde NLA- Master

Gegen Aufsteiger RS Zürich feierte der Oltner Stadtklub einen problemlosen 5:2- Auswärtserfolg. Doppeltorschütze Nico Muggli legte den Grundstein zum Erfolg, ein erfolgreiches Debut im HCO- Dress gab Rauch (1 Tor).

Coach Wintenberger hatte keine Angst, sein Team offensiv stürmen zu lassen. Olten wollte dieses Spiel unbedingt gewinnen, nach neuem Modus wird ja bereits nach fünf (!) Spieltagen abgerechnet. Dieser Offensivgeist spürte man bereits in den ersten Minuten der Begegnung, als die Gastgeber mit Händen und Füssen versuchten, das erste Gegentor zu verhindern. Doch Talent Muggli kannte mit dem Gegner keine Gnade, sondern vollstreckte in der 7. Minute eiskalt für die Gäste. Es war von Beginn weg ein Spiel auf ein Tor, die Zürcher waren vom hohen Ritmus überfordert. Stürmer David Schärer erhöhte in der 13. Minute auf 2:0, die Vorentscheidung in diesem Spiel schien bereits gefallen. Doch Red Sox gab nicht auf, sondern ein Sololauf Gubsers brachte den überraschenden Anschlusstreffer. In der Pause forderte Coach Wintenberger die konsequente Umsetzung seines Offensivkonzeptes.

Aufgrund optimaler Chancenauswertung hielt sich der Gastgeber bis zur 55. Minute im Spiel. Nach einem hohen Schlenzball eroberte Muggli im gegnerischen Strafraum den Ball, und sorgte mit einem Hebeball über den Torwart für einen sehenswerten Treffer. Jetzt kam der HCO in Fahrt. Wenig später schoss HCO-Debütant Rauch im ersten Spiel sein erstes NLA- Tor! Damit war der Zürcher Widerstand gebrochen, die Partie war entschieden. In den letzten Sekunden verkürzte Red Sox im Anschluss an eine Strafecke noch auf 2:5.

Telegramm:

Red Sox HC Zürich : HC Olten 2:5 (1:2)

Buchlern, Zürich.- 100 Zuschauer. - Tore: 7. Muggli 0:1. 13. D. Schärer 0:2. 26. Gubser 1:2. 55. N. Muggli 1:3. 58. Gassner 1:4. 62. Rauch 1:5. 70. Gubser 2:5 (KE).

Kader HC Olten: Müller, Rogger; Gassner, Joy, Hunziker, Hengartner, Knabenhans, Wintenberger, Studemann, Eismann, D. Schärer., Hug, Rauch, Bergler, Berger, C. Schärer.