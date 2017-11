Saisonvorschau Hallenhockey NLA- Herren, Meisterschaft 1. Runde in Basel

Der Oltner Stadtklub erreichte letzte Saison unter Trainer Gerhard das Finalspiel, musste sich aber letztlich Rotweiss Wettingen geschlagen geben. Das soll nun sogar noch übertrumpft werden, vom Meisterpokal vor heimischer Kulisse ist die Rede.

Die Rückkehr von Nationalmannschaftstorwart Beuggert vom spanischen Topklub Santander nach Olten erwies sich als Glücksfall, denn Beuggert übernahm für diese Hallensaison zusätzlich den Trainerposten. Neu im Hallenkader stehen Hengartner und Muggli, zwei Talente mit Perspektiven. Dafür fehlen weiterhin C. Schärer (Paris) und Studemann (Militär). Zudem dürfte sich die Absenz des deutschen Spielmachers bemerkbar machen.

Trotzdem will man mindestens die Finalrunde in Olten erreichen, ja vielleicht könnte mit Heimbonus sogar der grosse Coup gelingen. Wer erinnert sich noch an das Jahr 1994 als der HCO zum letzten Mal in der Halle triumphierte? Auch da fand die Finalrunde in Olten statt und der HCO trickste unter Trainer Gerhard die gesamte Konkurrenz aus.

Nächsten Sonntag trifft Olten in Basel auf die Gegner Luzern und Genf. In der diesjährigen Hallenmeisterschaft ist Rotweiss Wettingen schon fast traditionsgemäss Favorit. Für den Oltner Stadtklub geht es darum, die ersten Punkte zu holen. In der Abwehr sorgt Knabenhans für Ordnung, im Mittelfeld sollen Berger und Gassner (neu Nationalspieler) die Fäden ziehen. Techniker Schärer soll die nötige offensive Power ins Spiel bringen.

12.11.07 Basel (Maihofhalle)

14.00 Uhr Luzerner SC : HCO

17.00 Uhr Servette HC Genf : HCO

Kader HCO: Beuggert, Müller; Cyrill Roth, Hunziker, Gassner, Hengartner, Knabenhans, Muggli, Studemann (Militär), Rindlisbacher, D. Schärer, Berger, Borer.

Bericht von Sämi Niederer