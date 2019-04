Landhockey Herren, 9. Runde

Trotz heroischem Kampf musste Olten gegen den Meister eine deutliche Niederlage einstecken. Nur für kurze Zeit, als Neuzugang Bergler zweimal traf, keimte so etwas wie Hoffnung beim Oltner Publikum auf. Doch der Titelverteidiger verteilte keine Geschenke, sondern machte mit weiteren Toren den Sack zu.

Das Spiel begann denkbar schlecht für den Gastgeber: Schon in der 4. Minute erzielte der Wettinger Steimer den psychologisch wichtigen Führungstreffer. Die Gäste liessen nicht locker und diktierten weiter das Spiel. Der HCO hatte diesem Offensivspektakel nur wenig entgegenzusetzen. Etwas länger als eine Viertelstunde war vorüber, da schlug es im Oltner Tor erneut ein. Kurz vor dem Seitenwechsel bescherte Messerli seinem Klub gar das 0:3!

Oltens Reaktion blieb trotz einer Standpauke Wintenbergers in der Halbzeitspause aus. Die Wettinger machten da weiter, wo sie zuvor aufgehört hatten: Hödle erhöhte in der 50. Minute mittels Traumtor auf 0:4, der Match schien bereits entschieden. Doch die Gastgeber gaben noch nicht auf! Neuzugang Bergler machte mit einem Doppelschlag auf sich aufmerksam. Hatte Olten Kräfte gespart oder ging etwa Rotweiss die Luft aus? Bergler versuchte seine Kameraden mitzureissen und an der Seitenlinie versuchte jetzt auch Wintenberger mit letzten Anweisungen Einfluss aufs Spiel zu nehmen. Jetzt versuchte es der HCO mit der Brechstange und doch das Ergebnis waren wilde Angriffe, die im Wettinger Abwehrriegel steckenblieben. Olten war bereits am Limit und mehr ging nicht mehr!

Die Gäste antworteten mit gefährlichen Gegenstössen auf die offensive Oltner Spielweise: In den letzten Minuten netzten sie noch zweimal zum 2:6- Endstand ein.

Telegramm

HC Olten : RW Wettingen 2:6 (0:3)

Olten, Kleinholz.- 100 Zuschauer. - Tore: 4. Steimer 0:1. 18. Brunner 0:2 . 30. Messerli 0:3. 50. Hödle 0:4. 60. Bergler 1:4. 62. Bergler 2:4. 65. Messerli 2:5. 70. Krebs 2:6.

Kader HC Olten: Rogger; Gassner, Joy, Hunziker, Hengartner, Knabenhans, Wintenberger, Studemann, Eismann, N. Muggli, D. Schärer., C. Schärer, Hug, Bergler.