HC Olten trifft Servette HC Genf!

Vorschau Landhockey Herren NLA- Master: 2. Runde, 3. Spieltag

Nach der kleinen Niederlagenserie will der HCO wieder zurück auf die Erfolgsstrasse. Da kommt ein Gegner wie Servette HC Genf gerade recht: Servette bezwang die Reserven von RWW mühevoll mit 2:1 und sicher nicht die grosse Nummer! Ein Sieg in Genf wäre die optimale Moralspritze für den HCO. Aber die Verletzungshexe hat wieder zugeschlagen: Berger ist krank und angeschlagen. Derweilen sind Wintenberger und Muggli nicht verfügbar. Das hat zur Folge, das Olten teils mit letztem Aufgebot aufmarschiert und die Schlüsselspieler auf wichtige Pausen während 70 Minuten verzichten müssen. Coach Wintenberger hat Massnahmen ergriffen und Stürmer Schwager aus der zweiten Equipe nachnominiert. Routinier Schwager ergänzt somit das Angriffstrio Schärer, Hunziker und Hug, das für Tore sorgen soll. Ein Sieg in Genf wäre auch optimal, um das Angstgespenst Abstieg nicht noch stärker zu machen.

Samstag, 20.09.2019 15.00 Uhr

Servette HC Genf : HCO

Kader HC Olten:Müller, Rogger; Gassner, Joy, Hunziker, Hengartner, Knabenhans, Studemann, Eismann, D. Schärer., Hug, Berger, C. Schärer.

Bericht von Sämi Niedere

