HC Olten trifft auf Red Sox Zürich

Vorschau Landhockey Herren, NLA- Halle, 4. Runde

In der 4. Spielrunde kommt es in der Stadthalle zum Duell zwischen dem HCO und Red Sox Zürich. Trotz knapper Niederlage in Luzern will man vor eigenem Publikum gegen die Zürcher gewinnen. Red Sox gelang gegen Basel der erste Saisonsieg, in der Tabelle verabschiedeten sie sich somit vom letzten Platz. Olten liegt punktgleich mit RS, aber mit besserem Torverhältnis auf Rang fünf der Tabelle. Deshalb ist dieses Duell für den Ausgang der Meisterschaft von besonderer Bedeutung. Nur die besten vier Teams qualifizieren sich für die Finalspiele! Olten hat somit die Gelegenheit vorzulegen und den Gegner für die kommenden Spiele unter Druck zu setzen. Es sieht ganz danach aus, als würden Olten, Basel und Red Sox um das letzte Finalticket kämpfen.

Samstag, 14.12.2019 19.00 Uhr

HCO : RS Zürich (Olten, Stadthalle)