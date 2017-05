Landhockey, Herren 11. Runde Saison 2016/17

Der Oltner Stadtklub verlor im Kleinholz gegen Servette HC Genf erst nach Penaltyshootout. Zuvor gaben die Oltner eine 2:0-Führung aus der Hand. In einer heroischen Abwehrschlacht musste der HCO in den Schlussminuten gar noch zittern.

HCO-Trainer Gerhard reaktivierte aufgrund zahlreicher Absenzen für dieses Spiel Schwager,Roppel,C.Fallegger und Vitelli.Die Oltner versuchten dem Favoriten aus Genf Paroli zu bieten und scheuten sich nicht die Offensive zu suchen. Dies zahlte sich zu Beginn des Spiels aus: Hengartners Ablenkertor und Knabenhans Husarenstreich bedeuteten eine Zwei-Tore-Führung nach wenigen Minuten. Die Romands wirkten geschockt und auf eine Reaktion wartete man vergebens. Der HCO dominierte das Spiel weiterhin und erst in der zweiten Halbzeit bekam Genf mehr Spielanteile, da Olten defensiver agierte. In der 46.Minute leistete sich die dicht gestaffelte Oltner Abwehr einen Deckungsfehler und wurde über die linke Seite ausgespielt. Panschiri schloss schliesslich den Flügelangriff mit einer Direktabnahme erfolgreich ab. Die Gäste zeigten weiter Offensivspektakel, Olten blieb bei seiner Kontertaktik. In der 57.Minute rettete der Torpfosten für den bereits geschlagenen HCO-Keeper Müller, der ansonsten tadellos spielte. Wenig später hätten die Oltner bei einem Entlastungsangriff treffen müssen, doch Hunzikers Torschuss wurde auf der Torlinie noch abgefangen. Ob der Verteidiger dafür den Fuss benutzte ist mehr als fraglich! Die Schiedsrichter zeigten sich trotz Protesten unbeeindruckt und liessen weiterspielen. In der 66.Minute glich Servette durch Ferrario aus und jetzt war sogar die Punkteteilung in Gefahr,denn Genf stürmte weiter Richtung Torwart Müller. Doch der Oltner Torwart behielt die Uebersicht und rettete seine Mannschaft mit einer grossen Parade Sekunden vor Spielende ins Penaltyshootout. Dort hatten die Gäste mehr Glück und verwerteten alle Versuche!

Telegramm:

HC Olten : Servette HC Genf 2:2 (2:0), 5:6 nach Penaltyshootout

Olten, Kleinholz.- 100 Zuschauer.- SR Zinn, Messerli.- Tore: 1. Hengartner 1:0. 6. Knabenhans 2:0. 46. Panschiri 2:1. 66. Ferrario 2:2.

Bem.:Penaltytore(HCO):Berger,Knabenhans,C.Schärer.

HC Olten:Müller; C. Roth, Leonhardt, Büchler, Studemann, C.Schärer, D. Schärer, Hunziker, Schwager,Hengartner,Roppel,Vitelli,Fallegger,Wintenberger, Berger, Knabenhans.