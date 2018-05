NLB- Landhockey Saison 2017/2018, 11. Runde

Der HC Olten besiegte Luzern auswärts mit 10:0. Allein Stürmer David Schärer traf dabei dreimal ins Schwarze. Trainer Joy war mit der Umsetzung seiner Vorgaben zufrieden. Mit diesem Sieg realisierten die Oltner den vorzeitigen Aufstieg in die NLA!

In der elften Runde der NLB- Meisterschaft musste der HCO auswärts in Luzern antreten. HCO- Trainer Joy musste ohne Büchler (krank) und N. Muggli (HCO2) auskommen, dafür kam Vitelli als Sturmspitze zum Einsatz. Nach zehn Minuten gingen die Oltner durch M. Hug in Führung, in der 22. Minute erhöhte Hengarner zum 0:2- Pausenresultat.

In dieser einseitigen Partie konnte das Heimteam kaum offensive Akzente setzen, zu gross war die Oltner Uebermacht. In der Pause korrigierte Joy seine Aufstellung: Studemann war seinen Job als Aussenverteidiger los und sollte dafür in der Offensive für mehr Effizienz sorgen. Diese Umstellung tat dem Oltner Spiel gut, in der Folge waren die Gäste nicht mehr zu bremsen. In regelmässigen Abständen wurde das Skore noch oben geschraubt. Spätestens nach Schärers Tor in der 50. Minute zum 0:5 war das Spiel entschieden, die Luzerner Gegenwehr gebrochen. Die Gäste hielten aber weiter das Tempo hoch und auch die Standardsituationen funktionierten endlich dank Hengartners Schusstechnik. Jetzt zelebrierten die Oltner ihr Angriffsspiel, mit dabei war auch das eine oder andere Kabinettstückchen. Aber auch Studemann zeigte Abschlussqualitäten und traf noch zweimal für den Gastklub. In der letzten Minute gelang Schärer auf Pass Studemanns sogar noch das „Stänggeli“.

Telegramm:

Luzerner SC2 : HC Olten 0:10 (0:2)

Luzern, Kleinholz.- 150 Zuschauer.- SR .- Carreda, Wimmer.- Tore: 10. Hug 0:1. 22. Hengartner 0:2. 40. Hug 0:3. 45. Roth 0:4. 50.Schärer 0:5. 52. Hengartner (KE) 0:6. 57. Studemann 0:7. 60. Schärer 0:8. 63. Studemann 0:9. 70. Schärer 0:10.

HCO: Müller; Knabenhans, Hengartner, C. Roth, Wintenberger, Gassner, Berger, M. Hug, Schärer, Studemann, Hunziker, Vitelli.