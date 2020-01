HC Olten im Wechselbad der Gefühle!

Hallenhockey Herren NLA, Halle Doppelrunde

Beim 6:4 – Sieg über GC Zürich überzeugte Olten in der Stadthalle, sonntags gab es dann eine Kanterniederlage gegen Luzern. Damit besitzt der HCO weiterhin hervorragende Karten im Kampf um die Playoffs.

Der 6:4- Heimsieg über GC war immens wichtig fürs Punktekonto! Das Team von Joy/Wintenberger liess in diesem Spiel gegen einen direkten Konkurrenten nichts anbrennen. Allerdings dauerte es bis zur 18.Minute bis Studemann das Führungstor gelang. Danach baute derselbe Spieler mit einem herrlichen Strafeckentreffer das Skore weiter aus. Olten dominierte das Spiel, Hengartner gelang kurz vor der Pause gar das 3:0.

Nach dem Seitenwechsel kam GCZ besser ins Spiel und verkürzte auf 3:1 per Eckentreffer. Doch Olten war weiterhin die bessere Mannschaft und Studemann überzeugte an diesem Abend mit seinem dritten Tor für den HCO. In der 42. Minute erhöhte Knabenhans gar auf 5:1, der Match schien bereits vorentschieden. Aber die Zürcher kamen noch einmal ins Spiel zurück, weil dem HCO Fehler unterliefen: Oltens Keeper kassierte eine Zeitstrafe, musste somit für Fünf Minuten auf der Bank Platz nehmen! Während dieser Phase kassierte man zwei Tore, plötzlich stand es nur noch 5:3! Doch Olten verlor nicht vollends die Fassung, sondern ein Tor Hengartners in der hektischen Schlussphase sicherte dem HCO wichtige Punkte.

Im Sonntagsspiel kassierte man gegen Luzern trotz guter kämpferischer Leistung eine hohe 1:11- Niederlage. Einziger Oltner Torschütze war David Schärer. Trotzdem ist Olten weiter auf Playoffs- Kurs und muss diese Partie abhaken.

Telegramm:

HC Olten : GC Zürich 6:4 (3:0)

Olten, Stadthalle.- 100 Zuschauer. SR .- Carreda/Messerli.- Tore: 18. Studemann 1:0. 24. Studemann (KE) 2:0. 28. Hengartner 3:0. 35. Richner (KE) 3:1. 38. Studemann (KE) 4:1. 52. Knabenhans 5:1. 52. Pfister 5:2. 53. Burmann 5:3. 56. Hengartner 6:3. 60. Richner (KE) 6:4.

Kader HC Olten: Rogger; Gassner, Roth,Hengartner, Knabenhans, Muggli, Wintenberger, Studemann, Eismann, D. Schärer.