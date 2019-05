Vorschau NLA- Landhockey Herren, 11. Runde

Nächsten Sonntag kommt es im Kleinholz zum NLA- Spitzenkampf zwischen Tabellenleader Luzern und dem Viertplatzierten Olten. Gewinnt der HCO dieses Spiel halbiert sich der Rückstand auf den Leader auf nur drei Punkte! Trotz verlorenem Cupfinal gegen RWW ist man zuversichtlich, dieses Meisterschaftsspiel zu gewinnen. Das erste Duell in Luzern ging äusserst knapp mit 1:2 verloren, wobei Olten mindestens einen Punkt verdient gehabt hätte.

Luzern überzeugte in dieser Saison bisher als defensiv stärkstes Team, das in zehn Meisterschaftsspielen nur 12 Gegentore zuliess. Olten kassierte in derselben Zeit doppelt so viele Gegentore (24)!

Mit einem Heimsieg können die Oltner einen grossen Schritt Richtung Playoffs machen. Für einmal hat Trainer Joy keine Absenzen zu beklagen!

Kader HC Olten: Müller, Rogger; Gassner, Joy, Hunziker, Hengartner, Knabenhans, Wintenberger, Studemann, Eismann, N. Muggli, D. Schärer., C. Schärer, Hug, Bergler.

19.05. 2019 15.00 Uhr im Kleinholz:

HC Olten : Luzerner SC

.

Bericht von Sämi Niederer