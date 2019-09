Vorschau Landhockey Herren, NLA- Master 4. Runde

Nach dem Verlust der Tabellenführung in Wettingen empfängt der Oltner Stadtklub nächsten Sonntag im Kleinholz den Basler HC. Der Gegner wartet immer noch auf den ersten Punktgewinn. HCO- Coach Wintenberger, der von einer möglichen Relegation nichts wissen will, sieht den Oltner Stadtklub in der Favoritenrolle. Nach neuem Modus wird bereits nach fünf Runden abgerechnet und zwei Absteiger ermittelt. Olten benötigt somit mindestens einen Punkt für den definitiven Verbleib in der NLA Masterliga.

Bei HCO wird die Abwehr wie gewohnt von Spielertrainer Joy organisiert, im Mittelfeld ist Nationalspieler Gassner für den Spielaufbau zuständig, während im Angriff Berger in der Jokerrolle für neuen Schwung sorgen soll.

Kader HC Olten:Müller, Rogger; Gassner, Joy, Hunziker, Hengartner, Knabenhans, Muggli, Wintenberger, Studemann, Eismann, D. Schärer., Hug, , Berger, C. Schärer.

Bericht von Sämi Niederer