HC Olten auswärts spielt in Zürich!

Vorschau Landhockey Herren, NLA- Master 5. Runde

In der 5. Spielrunde muss der HCO nach Zürich reisen. Die Zürcher erwischten einen schlechten Start in die Meisterschaft: Mit vier Punkten belegen sie den zweitletzten Platz in der Tabelle. Olten hat immerhin drei Punkte mehr auf dem Konto, der Rückstand auf Leader Wettingen beträgt 2 Punkte. Coach Wintenbergers Offensivhockey zeigt bereits erste Wirkungen: Man hat 14 Tore erzielt, soviel wie keine andere Mannschaft sonst! Dies auch dank neuen Leistungsträgern wie Rauch, Eismann und Muggli, die sich stark verbessert haben. Der HCO kann guten Mutes in die Zukunft blicken und wohl schon bald wieder Titel feiern. Den letzten (Cup) holte man unter demselben Trainer im Jahre 2006!

HC Olten: Rogger, Wagner: Studemann, Gassner, Wintenberger, Eismann, Büchler, Knabenhans, Berger, Hengartner, Roth, Hug, Muggli, Rauch, Nebel.

Sonntag, 27.09.2020 11.00 Uhr

GCZ : HCO