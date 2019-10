HAUPTÜBUNG FEUERWEHR GEBENSTORF-TURGI

Die diesjährige Hauptübung fand am Freitag, 18. Oktober in Turgi an der Überbauung Kronenstrasse - unter der Leitung von Vizekommandant Tobias Keller - statt.

Zahlreiche EinwohnerInnen von Gebenstorf und Turgi, sowie geladene Gäste und interessierte Personen warteten gespannt bis die Feuerwehrfahrzeuge mit Blaulicht vorfuhren.

Der Schwerpunkt der Übung lag beim Thema Rettungsdienst. Als Einsatzleiter fungierte Seppi Pingist. Als das Tanklöschfahrzeug (TLF) vorfuhr, rauchte es bereits aus dem Gebäude. Die Strasse wurde von der Verkehrsabteilung gesperrt und es wurde eine Umleitung eingerichtet.

Die Angehörigen der Feuerwehr mussten diverse Personen aus dem Gebäude retten. Es kamen verschiedene Leitern zum Einsatz. Damit das oberste Stockwerk erreicht werden konnte, wurde die Anhängeleiter in Aktion gebracht.

Die Sanitätsabteilung versorgte die verletzen Patienten. Unter Atemschutz wurde zudem ein Feuer bekämpft und eine Person wurde aus dem Lift gerettet.

Am 2. Teil des Abends blickte Kommandant Michael Küng auf das Jahr 2019 zurück.

Von Hauptübung 2018 zu Hauptübung 2019 wurde die Feuerwehr zu 27 Ernstfällen (Vorjahr 43) aufgeboten. Vorwiegend wurde die Feuerwehr zu Bränden (33 %), Wasserwehr (19 %) und Technische Hilfeleistungen und Tierrettungen (je 15 %) aufgeboten.

Es wurden 60 Übungen absolviert. Dazu kommen noch zahlreiche Kontrollfahrten, Fahrübungen und Probeläufe.

Danach richtete Urs Bätschmann, Ressortvorsteher Gemeinderat Gebenstorf eine kurze und spannende Rede an die anwesenden Personen.

Anschliessend wurde Nadja Küng zum Wachmeister befördert und per 1.1.2020 zum Chef der Sanitätsabteilung ernannt. Die bisherige Chefin Claudia Wernli unterstützt die neue Chefin ab 2020 als Stellvertreterin.

Adrian Killer (27 Dienstjahre), welcher per Ende 2018 austrat, bekam noch ein Dienstalterspräsent und wurde unter grossem Applaus offiziell verabschiedet.

Der Kommandant Michael Küng bedankte sich auch bei den Behörden von Gebenstorf und Turgi und den Partnerorganisationen für die gute Zusammenarbeit und das entgegengebrachte Vertrauen.

Nach einem leckeren Nachtessen pflegte man die Kameradschaft im geselligen Kreis und lies den Abend ausklingen.

Nachwuchs:

Die Feuerwehr sucht auch für das Jahr 2020 einsatzfreudige Frauen und Männer zwischen 20 und 35 Jahre.

Am Dienstag, 3. Dezember 2019, 19.00 Uhr findet im Feuerwehrmagazin Gebenstorf (nähe Raiffeisenbank) ein Informationsabend statt.

Interessierte Personen melden sich bitte beim Kommandant Michael Küng unter kommandant@fwgetu.ch oder 079 357 24 41 oder kommen am Informationsabend spontan vorbei.