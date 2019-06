In der letzten NLB-Runde der Saison kam es zum Showdown zwischen den beiden Spitzenteams aus Zofingen und Kreuzlingen. In einem hart umkämpften Duell waren es am Ende die Zofingerinnen, die den Aufstieg realisieren konnten. Derweil beenden die Männer des TC Teufenthal die Saison auf Rang 4.