Was für ein Hallensaison-Einstieg der BTV-Athleten! Die Mehrkampfgruppe von Ursi und Oliver pulverisierte am Samstag gleich neun PB's! Zudem rannte Sandro Kissling über 60m und 200m zwei BTV-Vereinsrekorde zu Boden und Tabea Böller sowie Anna Archidiacono siegten in souveräner Manier und mit grossem Vorsprung im Kugelstossen respektive im Weitsprung und über 60m Hürden. Am zweiten Tag ging es ebenso erfolgreich weiter: Michelle Gloor senkt ihren Vereinsrekord über 60m und Pascal Müller erläuft sich über 60m eine neue PB. Die Resultate:

Resultate Samstag

U18-Sprintdreikampf von Sandro Kissling

60m: 7.35 sek PB und neuer Vereinsrekord! (762 Punkte)

100m: 11.99 sek PB! (653 Punkte)

200m: 23.54 sek PB und neuer Vereinsrekord! (735 Punkte)

-> Resultat 1. Rang mit 2150 Punkten!



U18-Mehrkampf von Tanja Bialek

60m: 8.49 sek PB! (704 Punkte)

100m: 13.89 sek (621 Punkte)

200m: 29.45 sek (521 Punkte)

-> Resultat: 9. Rang mit 1846 Punkten!



60m Hürden Vorlauf

Patrick Zutter: 8.74 sek SB! (qualifiziert für Final)

Julian Grädel: 8.74 sek PB! (qualifiziert für Final)



60m Hürden MAN Final

Julian Grädel: 8.65 sek PB!

Patrick Zutter: 8.99 sek



60m WOM Vorlauf

Livia Odermatt: 8.06 sek

Nicole Flury: 8.30 sek



200m WOM Vorlauf

Nicole Flury: 27.49 sek



60m Hürden U20W Vorlauf

Anna Archidiacono: 9.04 sek Seriensieg!



60m Hürden U20W Final

Anna Archidiacono: 8.89 sek Kategoriensieg!



Hochsprung MAN

Julian Grädel: 1.73 m (Versuche: 1.65 , O / 1.70 , O / 1.73 , XO / 1.76 , XXX)



Hochsprung WOM

Livia Odermatt: 1.79 m (Versuche: 1.70 , O / 1.73 , XO / 1.76 , XXO / 1.79 , XO / 1.82 , XXX)



Stabhochsprung MAN

Julian Grädel: 4.20 m PB! (Versuche: 3.90 , O / 4.00 , O / 4.10 , XXO / 4.20 , O / 4.30 , XXX)

Max Baroke: 3.70 m PB! (Versuche: 3.20 , O / 3.40 , XO / 3.50 , XO / 3.60 , O / 3.70 , XO / 3.80 , XXX)



Stabhochsprung U18W

Leonie Moll: 3.20 m

(Versuche: 3.00 , O / 3.20 , O / 3.40 , XXX)



Weitsprung U20W

Anna Archidiacono: 5.83 m PB und Kategoriensieg mit 36 cm Vorsprung!

(Versuche: 5.81 / 5.23 / X / 5.83)



Kugel U20W

Tabea Böller: 10.88 m PB und Kategoriensieg mit 86 cm Vorsprung!

(Versuche: 8.44 / 10.31 / 10.64 / 10.88 / 10.33 / 10.57)





Resultate Sonntag

60m MAN Vorlauf

Pascal Müller: 6.99 sek SB!

Pin Wanheab: 7.01 sek SB!

Gianmaria Leone: 7.78 sek

Marc Gloor: 7.89 sek



60m MAN Final

Pascal Müller: 6.89 sek PB!

Pin Wanheab: 6.97 sek SB!



hier das Video zum Lauf von Pin und Pascal!



60m U18W Vorlauf

Michelle Gloor: 7.60 sek PB und Vereinsrekord!



hier das Video zum Lauf Michelle!



60m U18W Final

Michelle Gloor: 7.62 sek



Stabhochsprung WOM Anfangshöhe 2.00 m

Iris Schürch: 3.20 m (Versuche: 3.20 , O / 3.30 , XXX)

Shania Graber: 2.90 m (Versuche: 2.60 , O / 2.70 , - / 2.80 , O / 2.90 , O / 3.00 , XXX)

Carol Schaffner: 2.60 m (Versuche: 2.60 , O / 2.70 , - / 2.80 , XXX)



Stabhochsprung WOM Anfangshöhe 3.20 m

Iris Schürch: 3.40 m (Versuche: 3.20 , XO / 3.40 , O / 3.60 , XXX)

Leonie Moll: 3.20 m (Versuche: 3.20 , O / 3.40 , XXX)



U18M Kugel

Lukas Baroke: 13.80 m

(Versuche: 13.80 / X / X / 13.59)



Nächste Woche findet nebst dem AG/BE Cross in Aarau und dem Tägimeeting auch das Hallenmeeting in Sindelfingen (DE) statt. Dort wird unser Neuzugang Silvan Wicki zum ersten Mal im BTV-Dress am Start stehen. Wir wünschen viel Erfolg!