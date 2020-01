Gymotion 2020 - A day to remember

Zürich/Ziefen - Der Turnverein Ziefen war am vergangenen Samstag Teil der Gymotion 2020 und begeisterte im Hallenstadion in Zürich die Massen.

Im Zweijahres-Rhythmus findet die Gymotion im Zürcher Hallenstadion mit sämtlichen Grössen des Einzel- sowie Vereinsturnsports statt. In diesem Jahr kam der Turnverein Ziefen erstmals in den Genuss der langersehnten Einladung und Teilnahme an dieser schweizweit bekannten Show. Nach zwei Hauptproben verteilt über zwei Tage konnten sämtliche Teilnehmenden ihr Können am Samstagnachmittag und –abend im zweimal nahezu ausverkauften Hallenstation zum Besten gegeben. 19 Ziefnerinnen und Ziefner – verstärkt durch 9 Turnende aus Solothurn, Langendorf und Orpund – lieferten an einem völlig neuartigen Schaukelringgerüst mit 8, anstelle von 6 Paar Schaukelringen und einer Krümmung ein Spektakel Sondergleichen.

Aus der Sicht aller Beteiligten verkörpert die Gymotion 2020 ganz im Sinne des speziell für diesen Anlass von Jesse Ritch komponierten Songs gewiss „a day to remember“. Abgesehen davon konnten die mitunter sehr jungen Turnenden des Vereins für zukünftige Show- und Wettkampfauftritte zweifelsohne wertvolle Erfahrungen sammeln.