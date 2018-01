Bericht der 91. Generalversammlung des DTV Wangen vom 19. Januar 2018 im Saal Café M, Wangen



GV DTV Wangen, viele Emotionen und Extensions



Wangen 91. GV des DTV nach einem vielseitigem Vereinsjahr



Kürzlich fanden sich 32 Turnerinnen zur 91. Generalversammlung des DTV Wangen im Café M ein. Die Präsidentin Nicole Grütter führte mit viel Freude, Elan und Humor durch die GV.

Jsa Jeisy berichtete uns von den vielen Aktivitäten im Muki Turnen. Die Halle wurde zum Zirkus, zum Flughafen und auch eine Fasnachtsparty durfte nicht fehlen. Jedes Kind hat seinen Stofflöwen Leo, dieser darf jeweils mit in die Turnstunden und erhält am Ende jeder besuchten Stunde ein Extensions in seine Mähne.

Nora Meier berichtete uns von den vielen Jugi-Kindern in allen Stufen. Mit Begeisterung

gab sie bekannt, dass die Jugi am Kantonalturnfest in Gösgen mit 61 Kindern dabei

sein wird.

Auch beim Jahresbericht vom Teamaerobic waren Noras Emotionen und Freude über das fleissige Üben aller Beteiligten zu spüren. Sie freuen sich über die ersten öffentlichen Auftritte im Frühling und am KTF 18 in Gösgen.

Nicoles Jahresbericht in reimform war nicht weniger emotionsreich. Sie liess uns nochmal an den vielen Highlights des vergangenen Turnjahres teilhaben. Ihr gelang es auch, die wöchentlichen Turnstunden, als Fundament unseres Vereinslebens, hervorzuheben.

Manuela Heuri informierte über das Jahresprogramm 2018. Sie verstand es, die Anlässe so zu präsentierte, dass niemand etwas verpassen möchte.

Leider müssen wir 4 Austritte zur Kenntnis nehmen. Aber den Eintritt von Carmen

Felder, einer jungen und motivierten Turnerin, freut uns umso mehr.

Der gesamte Vorstand stellte sich für ein weiteres Jahr zur Wahl und wurde mit viel Applaus gewählt.

Andrea Hunziker orientierte über die positive Jahresrechnung 2017. Weiter führte unsere Kassiererin kurz durch das Budget 2018, welches einstimmig genehmigt wurde.

An der GV konnten wir Miriam Wolf zur Vereinsmeisterin ernennen. Sie konnte den

gravierten Wanderpokal und eine beschriftete Trinkflasche entgegennehmen.



Zum Schluss wünschte Nicole Grütter allen Turnerinnen viel Motivation und Freude am Turnen und viel Spass an der zur Tradition gewordenen Fotoshow, welche dieses Jahr von Manuela Heuri zusammengestellt wurde.



Hildi Disteli – Bürge