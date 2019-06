Bei strahlendem Wetter liessen sich Ende Mai 36 Darbietungen an den Regionalen Meisterschaften im Vereinsturnen (RMV) in Oberbuchsiten von den Kamprichtern bewerten.

Dieser beliebte Anlass wurde vom Regionalturnverband Thal-Gäu als Organisator und dem TV Oberbuchsiten als Veranstalter durchgeführt. Dabei kam Gjergj Nuaj eine Doppelrolle zu. Als Vertreter des Regionalturnverbandes amtete er als Wettkampfleiter und als Leiter Gymnastik Kleinfeld vom TV Oberbuchsiten stand er selbst auf dem Feld.

Starke turnerische Leistung der Gastgeber

Die Gastgeber stellten wie im Vorjahr den Regionalmeister im Geräteturnen und in der Gymnastik Kleinfeld. Im Geräteturnen steigerte sich das 15 köpfige Barrenteam vom TV Oberbuchsiten, unter der Leitung der Brüder Fabio und Matteo della Giacoma, vom letzten Jahr mit der Note 9.38 auf sagenhafte 9.75 in diesem Jahr! Ebenfalls vom TV Oberbuchsiten holte sich das Team Gymnastik Kleinfeld, unter der Leitung von Gjergj Nuaj, wiederum den Meistertitel. Der DTV Laupersdorf 1, unter der Leitung von Ramona Probst, verteidigte seinen Meistertitel gleich wie im letzten Jahr wiederum mit der Note 9.70

Gäste ergänzten die spannenden Wettkämpfe

Wie jedes Jahr turnten auch Vereine von ausserhalb der Region mit. Die weiteste Anfahrt hatten die Teilnehmer vom TV Thun-Strättlingen. Sie überzeugten die Kampfrichter mit ihrer Darbietung und erkämpften den ersten Platz in der Kategorie Gäste Gymnastik mit der Note 9.60. Im Geräteturnen Gäste setzte sich der STV Hägendorf vor dem TV Breitenbach und dem TV Inkwil durch.

Für den Nachwuchs ist gesorgt.

Acht Jugendteams nahmen teil. Der Nachwuchs vom TV Laupersdorf erturnte mit der Note 9.65 im Team-Aerobic den ersten Platz. Auf den Plätzen zwei und drei standen die Jugendteams vom TV Balsthal (ebenfalls Team-Aerobic) und vom TV Egerkingen 2 (Gymnastik Bühne).

Kulinarisch verwöhnt wurden die zahlreich anwesenden Zuschauer von den Mitgliedern des TV Oberbuchsiten. Alles in allem ein gelungener Auftakt für die Wettkampf Saison und sicher für einige Vereine eine Standortbestimmung für die Teilnahme am ETF 2019 in Aarau.