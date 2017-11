Die Grünliberalen Urdorf nominierten am 2. November Jürg Rimann für die Gesamterneuerungswahl der Schulpflege Urdorf vom 4.3.2018.

Die Grünliberalen freuen sich sehr, der Urdorfer Bevölkerung mit Jürg Rimann am 4. März eine kompetente Ur-Urdorfer Persönlichkeit für die Schulpflege vorzuschlagen.

Jürg Rimann ist in Urdorf aufgewachsen und zur Schule gegangen.

Er möchte sich in der Schulpflege für eine lebendige, familienfreundliche und zukunftsorientierte Urdorfer Schule einsetzen.

Jürg Rimann ist prädestiniert für die Schulpflege. Er kennt den Schulbetrieb aus verschiedenen Perspektiven: als Vater von zwei Töchtern, wovon eine noch die Primarschule Urdorf besucht und als langjähriger Lehrbeauftragter in der Lehrlingsausbildung und Dozent an einer höheren Fachschule für Technik. Als ehemaliger Ausbildner von Lehrlingen hat er zudem über viele Jahre erfolgreich Jugendliche auf dem Weg in den Berufseinstieg begleitet.

Jürg Rimann ist von Beruf Gebäudetechnikplaner und hat einen Abschluss im nachhaltigen Bauen. Die Grünliberalen sind überzeugt, dass Jürg Rimann mit seiner grossen Erfahrung im Bereich Energie- und Gebäudetechnik im Rahmen der zahlreichen anstehenden Renovationen, Um- und Neubauten zusätzlich viel zu einem guten Gelingen im bautechnischen Bereich beitragen kann.

Dass er sich mit Herz und Seele für seine Gemeinde Urdorf engagiert, hat er bereits während seiner 28-jährigen Tätigkeit in der Feuerwehr Urdorf unter Beweis gestellt.