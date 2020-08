Gross-Aarau, wenn die Demokratie Pause hat!

Es scheint zu pressieren mit Gross-Aarau.

So sehr, dass man die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger einfach übergeht.

Es ist leider so, dass in der aktuellen Lage nicht alle an einer Gemeindeversammlung teilnehmen können (Eigenschutz aus gesundheitlichen Gründen, können Maske nicht oder nicht lange tragen). Nun, leider wurde darauf keine Rücksicht genommen und man drückt eine Gemeindeversammlung mit Maskenpflicht durch. Und bringt so einen Teil der Stimmbevölkerung um ihr direktdemokratisches Recht.

Ich bedaure es sehr, dass man nicht rechtzeitig auf eine Urnenabstimmung gesetzt hat, damit alle ihr Stimmrecht wahrnehmen können. Statt nun diesen, aus demokratischer Sicht, bedenklichen Weg zu gehen.

Martin Lötscher, Präsident SVP Unterentfelden