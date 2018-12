Bereits zum dritten Mal machte die Theaterbühne «Lampe-Fieber» aus Deitingen Halt in Welschenrohr. Dieses Jahr mit dem Märchen «Schneeweisschen und Rosenrot». Von nah und fern waren grosse und kleine Gäste angereist und wurden dann auch sofort von «Plumps» dem Tannzapfen und «Pünktchen» dem Pilz begrüsst. Die beiden forderten die Kinder auf, bei der Morgengymnastik mitzumachen, was diese gerne taten. Auch bei den Liedern wurde mitgesungen und die Kinder halfen auch immer wieder bei der Suche nach «Stürmi», dem Zwerg. Glücklicherweise fanden Schneeweisschen und Rosenrot am Schluss ihre beiden Prinzen – und wenn sie nicht gestorben sind……

Die Kulturkommission durfte allen Kindern ein Säckli mit getrockneten Apfelringen, gespendet von der Solomania GmbH auf den Heimweg geben und ist schon gespannt auf das Märchen im nächsten Jahr.