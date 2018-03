Gegen 500 Jugendliche werden über die Distanz von 500 m, 1650 m und 5850 m laufen und um die Siegerpokale kämpfen. Alle erhalten eine Medaille und ein Osterlauf-T-Shirt. Neben den Läufen bietet der Veranstalter TSV Frick Volleyball kostenlos auch eine betreute Hüpfburg, ein Kinderschminken rund um den Osterhase und eine grosse Festwirtschaft an. Für die Erwachsenen stehen diverse Kategorien in jedem Alter zur Verfügung. Der Eiker Hasenlauf über 5850 m, der GP Fricktal als Hauptlauf über 10 Meilen, aber auch die Walkingstrecken kann der Veranstalter TSV Frick Volleyball anbieten. Mit Jasmin Widmer, 30-jährige Langstreckenläuferin aus Erstfeld und 6-fache CH-Meisterin, steht die letztjährige Siegerin wieder am Start. Kann sie den Sieg wohl wiederholen? Bei den Männern gibt es momentan keine klare Favoriten. Umso spannender wird der Wettkampfverlauf sein. Auch Sie können sich noch unter www.osterlauf.ch oder direkt am Lauftag von Ort anmelden. Sind Sie dabei?