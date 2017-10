In Alterskategorie der 13 und 14-jährigen überzeugte Noa Wyss. Mit hervorragenden 92.330 Punkten übertraf er seine bisherige Rekordpunktzahl deutlich und erreichte als dritter das Finale. Dort steigerte er sich nochmals, zeigte seine Übung sicher und in sehr guter Ausführung und holte sich damit verdient die Silbermedaille.

Einen ruhigen und schönen Wettkampf absolvierte Ramona Schaad in der Altersklasse der 17 und 18-jährigen. Sie ging als Führende in den Final, wo sie trotz eines Fehlers im letzten Sprung den Sieg sicherstellte und ihre erste internationale Medaille holte.

Keine Podestplätze bei den Herren

In Kategorie der Herren zeigten Adrian Simon und Fabio Hug eine gute erste Übung. Leider patzten beide in der zweiten Übung. Simon freute sich etwas zu früh über die gelungene Übung und lies die Konzentration für den letzten Sprung weg, so dass er diesen nicht stehen konnte.

Hug stürzte nachdem er fortlaufend etwas an Höhe verloren hatte im neunten Sprung. Für ihn reichte es damit zu Rang sieben. Adrian erreichte trotz des Missgeschicks das Finale der besten sechs, wo er als vierter das Podest knapp verpasste.

Premiere an internationalem Wettkampf

Nando Cardarelli startete in der Kategorie der 11 und 12-jährigen erstmals an einem internationalen Wettkampf. Er machte seine Sache bereits recht gut und belegte den guten siebten Schlussrang. Luana Taubers patzte in der Kategorie U15 leider in der Kür und fiel im 9 Sprung auf die Matte. So resultierte nach einer guten ersten Übung nur Rang 23.

Für Adrian und Noa war dies eine gelungene letzte Vorbereitung auf die Juniorenweltmeisterschaft, welche vom 16.-19. November in Sofia stattfindet.