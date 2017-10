An der 3D Schweizermeisterschaft in St. Cerges (VD)gewann Claudio Dioguardi (Münchenstein) am 7. Oktober 2017 seinen 17. Und 18. Schweizermeistertitel im Bogenschiessen. In der Kategorie Elite Herren erzielte er auf dem sehr anspruchsvollen Parcours mit 28 Abschusspflöcken 358 Punkte und gewann damit überlegen vor Campanas Nicolas mit 298 Punkten