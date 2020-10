Gold für Kimmy Repond am Montalin Cup 2020

Dieses Wochenende fand ein weiterer Swiss Cup statt, dieser Wettkampf ist insofern wichtig für die erst 14 jährige Kimmy Repond, da er eventuel für die Qualifikation der Junioren Weltmeisterschaft zählen könnte, sofern keine internationalen Wettkämpfe (wegen der Corona Pandemie ) stattfinden würden.

Kimmy hatte am Montalin Cup eine sehr schöne Kurzkür gezeigt, mit Komponentswerte über einer 6, einem Schritt mit Level 4 und +4 Punkte, und einem sehr hohen technischen Wert, da sie den 3 Lutz und die 3 Flip-3 Toeloop-kombinationsprünge gezeigt hat. Sie erziehlte den 1 Zwischenrang mit grossem Vorsprung. In der Kür ist Kimmy auch sehr schön gefahren, zeigte die schwersten Dreifach-Dreifach-komninationen am Ende des Programs, stürzte aber den letzten 3 Fachflip. An diesem Wochenende erziehlte Kimmy ihre Personal Best Note von 173.38 Punkten, mit fast 50 Punkten Vorsprung zur Zweitplatzierten Läuferin.

Die 17 jährige Teamkollegin Aurora Zilorri ist in der Kurzkür leider den Dreifachsalchow und Doppelaxel gestürzt, sie musste sich mit dem 7. Zwischenrang zufrieden geben. Aber am folgenden Tag kämpfte sich Aurora nach vorne, in der Kür gelang Aurora sowohl der Doppelaxel wie auch der Dreifachsalchow was ihr schliesslich zum ausgezeichneten den 5. Schlussrang reichte.