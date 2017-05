Als Präsident Marcel Amsler kürzlich ein treues Publikum an zwei Konzertabenden begrüssen durfte, kam das Publikum mehr als nur auf seine Kosten. Die Gastsänger Merete Amstrup und Ruedi Oehninger elektrisierten zudem die Mehrzweckhalle mit zauberhaftem Gesang, bevor es beim Theaterstück viel zu lachen gab.

Die erste halbe Stunde des Konzertabends gehörte traditionellerweise den Schülern und dem Juniorenorchester AKKropolis unter der Leitung von Didi Gautschi. Vor allem die Junioren stellten sich in diesem Jahr einer besonderen Herausforderung, wagten sie sich nämlich an den Soundtrack zum Film «Pirates oft he Caribbean» heran. Die Tempowechsel, die rhythmischen Klippen und die Ausdauer fordernde Länge der Komposition wurden eindrücklich gemeistert. Mit Vorträgen wie «Marvin Gaye» bewiesen die Junioren definitiv, dass sich die Vereinigten Harmonikaspieler keine Sorgen um Nachwuchs machen müssen, während die älteren Semester mit «La vita e bella», oder «Schickeria» überzeugten.

Stimmgewaltige Interpreten

Die gebürtige Dänin Merete Amstrup interpretierte «Simply the Best» so stimmgewaltig, dass sich das Publikum fast schon an einem Tina Turner-Konzert wähnte. Der wahre Höhepunkt aber stand später noch bevor, als die Sängerin im Duett mit Ruedi Oehninger «The Time of my Life» interpretierte. «Wunderschön, wie die beiden stimmen harmonierten», «Herrlich, wie sie zusammen eine klangvolle Atmosphäre in den Konzertsaal zauberten», sind nur zwei Feedbacks von verzauberten Gästen. Selbstverständlich wurde den Gastsängern auch dementsprechend frenetisch applaudiert. Die Theatergruppe der Vereinigten Harmonikaspieler verstand es im Anschluss aber ebenso, mit dem Einakter «Glück im Spiel – Päch im Stall» von Claudia Gysel, wahre Lachsalven im Publikum auszulösen. MA