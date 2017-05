Zur Generalversammlung der Gemeinnützigen Gesellschaft Wettingen fanden sich am 26. April 2017 im Aufenthaltsraum der Liegenschaft Sulperg 83 Mitglieder ein. Präsident Sebastian Spörri begrüsste im Speziellen Alt-Präsident Paul Bez, Gemeinderat Daniel Huser sowie den höchsten Wettinger, Einwohnerratspräsident Paul Koller. Er wurde während der Versammlung auch mit grossem Mehr neu in den Vorstand gewählt und stellte sich gleich von allen Seiten vor. In seinem Jahresbericht streifte der Präsident die Aktivitäten des Vereins, wie etwa den durch den Lions-Club organisierten Jass- und Spielabend, den Herbstausflug nach Gottschalkenberg vom letzten Herbst oder die Adventsfeier.

Im verflossenen Jahr waren alle Wohnungen der Siedlungen Birkenhof, Sulperg-1, Bernau und Bifang voll belegt. Der Neubau Sulperg-2 in den Langäckern geht zügig voran und sollte im Juni 2018 bezugsbereit sein. Die Vermietung und der Verkauf laufen sehr gut.

Der Kassier Pedro Steinmann attestierte dem Verein auch gesunde Finanzen. Dies konnte der neue Revisor Didier Ansermot von Meng und Partner AG nur bestätigen. Blumen gab es für Willi und Claudia Croci, sie durften als Hauswartehepaar in der Bernau das 10-jährige Jubiläum feiern. Es gab also nach der Sitzung genug Gründe beim feinen Nachtessen, das vom Birkenhof-Wirt aufgetragen wurde, auf das Vereinsjahr der GGW anzustossen. (cm)