In gemütlicher Runde starteten die Mitglieder der glp Bezirk Dietikon ins 2018 und stiessen zugleich auf den Beginn des Wahlkampfes 2018 an. Die Mitglieder der verschiedenen Ortssektionen im Bezirk nutzen die Gelegenheit um Stadtrats- und Gemeinderatskandidaten aus Schlieren & Dietikon kennenzulernen.

Unser Stadtratskandidat Andreas Kriesi (Schlieren) sowie, die Gemeinderatskandidaten aus Schlieren und Dietikon (Songül Viridén, Antonella Lombardi, Henry Jager, Lukas Speck & Jörg Erni [Schlieren] und Beat Rüfenacht, Silvia Marton & Sebastiano Meier [Dietikon]) nutzen den Fondue-Plausch welchen die Bezirkspartei jährlich organisiert um sich mit Mitgliedern der Partei und Sympathisanten auszutauschen sowie sich gegenseitig viel Erfolg zu wünschen.

Wie schon in den Jahren zu vor war der Abend ein voller Erfolg und erfreute sich grosser Beliebtheit innerhalb der Bezirkspartei. An dieser Stelle auch ein Dankeschön ans Team des Fondue Chalet für die Bewirtung in angenehmem Ambiente.