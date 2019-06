Der Samariterverein Merenschwand-Benzenschwil lud anfangs Juni den Samariterverein Boswil und den Samariterverein Muri zur gemeinsamen Übung ein. Diese fand im Vereinslokal (Feuerwehrmagazin) in Merenschwand statt. Das diesjährige Thema der gemeinsamen Übung war das ABCDE-Schema für Ersthelfer. In Kleingruppen wurden die einzelnen Bereiche des Schemas (Airway and C-Spine, Breathing, Circulation, Disability, Exposure) besprochen und geübt. Rund 50 Samariter nahmen an der interessanten und kurzweiligen Übung teil. Im Anschluss folgte ein gemütliches Beisammensein bei Kaffee und Kuchen.