Am Freitagabend, 12. Mai 2017 starteten das Teens Gym sowie die Aktiven des Vereinsgeräteturnen, des Team Aerobic`s und die Gym Dance Frauen in die neue Wettkampfsaison.

Sie waren Gast an den Zofinger Kreismeisterschaften in Oftringen. Neue und oder aufgefrischte Programme wurden das erste Mal den Wertungsrichtern und dem lautstarkem Publikum präsentiert. Die Stimmung am Anlass war sehr motivierend und spornte zu soliden Leistungen an. So konnte der TSV in allen gestarteten Disziplinen starke Resultate und Podestplätze bejubeln. Die rockige Teens Choreo wurde mit einer tollen Note von 9.22 auf den zweiten Rang gewertet. Die Geräteriegen füllten ihr Podest mit den Rängen 1 (Reck, 9.55) und 2 (Schaukelringen, 9.47). Das Sprungteam folgte ganz knapp auf dem 4. Platz mit einer Note von 9.20. Die Rangliste im Team Aerobic wurde ebenfalls vom TSV Rohrdorf angeführt (TAE 9.23). Mit 9.19 und dem ebenfalls 2. Platz wurde das neue funkige Gymnastikkleinfeld-Programm des Gym Dance belohnt. Der Start ins Frühjahr ist den Riegen geglückt. Die Leiterteams sind alle sehr zufrieden.

Jetzt gilt es die Motivation und die gute Stimmung bis in zwei Wochen zur Kantonalen Meisterschaften in den Gruppen zu halten. Und den Wettkampfprogrammen den letzten Schliff zu verleihen.

Sandra Vetsch