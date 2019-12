Gediegene Atmosphäre im Grandhotel

Die Musikgesellschaft Holderbank tritt am letzten Novemberabend als Hotelband im Grandhotel zum goldenen Schlüssel auf. Die Besucher des diesjährigen Jahreskonzertes erlebten, wie einzelne Gäste, von der Hotelband begleitet an- und abreisten. Dazu gehörten zwei Piloten, die Königin von England, ein Pfarrer oder etwa eine Braut. Die Personen hatten jeweils etwas mit gespielten Musikstück zu tun. So standen im Programm der Hotelband unter der Leitung von Markus Steimen Titel wie Heroes of the Sky, The Shepherd's Song, Khosid Wedding Dance, Campari Soda oder die Bohemian Rhapsody.

In der festlich geschmückten Turnhalle konnten sich die Gäste von der Gourmetküche verwöhnen lassen und ein Torte oder ein feines Kuchenstück geniessen. Dank den Sponsoren stand eine bunte Tombola bereit. Die Vormitternachtsüberraschung mit einer interaktiven erzählten Geschichte um Prinz und Damen, bei der das Publikum einbezogen wurde endete mit Applaus. (mue)