Anna la Porta, Iris Zambounis, Kimmy Repond, Maria-Luisa Erdin und Chloé Salignon-Stuckart werden den EJB vertreten.

1. Schweizer Meisterschaften Junioren

05./06. Januar 2019, La Chaux-de-Fonds.

In der Kategorie Junioren wird der EJB von der Schweizer Meisterin 2017/18 (U14) vertreten. Die Sportklassenschülerin Anna La Porta (Junior Nationalkarte A) führt zur Zeit die Personalbestliste der Junioren an. Anna siegte in dieser Saison bereits an zwei Swiss Cups und ist eine Favoritin für den ersten Rang an der SM Junioren.

Ebenfalls von Eislaufclub St Jakob wird Iris Zambounis die Junioren-SM bestreiten.

2. Schweizer Meisterschaften Nachwuchs Kunstlauf

11. - 13. Januar 2019, Basel.

Der EJB wird in der Kategorie U14 vertreten von Kimmy Repond, Junior-Nationalmitglied und ebenfalls Schweizer Meisterin 2017/2018. Kimmy führt genau wir ihre Teamkollegin Anna die Personalbestliste in der Kategorie U14 an und siegte in dieser Saison an zwei internationalen und zwei nationalem Wettkämpfe.

3. Schweizer Meisterschaften Jugend

25. - 27. Januar 2019, Rapperswil-Jona.

In der Kategorie Jugend starten Maria-Luisa Erdin und Chloé Salignon-Stuckart.