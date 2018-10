Bereits zum fünften Mal in Serie holten sich die Aargauer Damen den Schweizer Meister Titel in der Kategorie Damen. Was für eine Erfolgsgeschichte auch für den Kanton Aargau. Schliesslich sind es nicht immer dieselben Frauen, die in dem Team starten. Dieses Jahr gehören drei Wettinger Turnerinnen zum Siegerteam: Manuela Crameri, Daniela Rosato und Marina Salvini.