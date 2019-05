Starke Musik zum Sommerbeginn – Britten - Bartok - Beethoven (DE) Es war ein intensives, charakterstarkes Programm zu dem das Orchester beider Rheinfelden am Sonntag den 26. Mai im Musiksaal der Kurbrunnenanlage in Rheinfelden einlud. Unter der Leitung von Lukas Merkelbach brachte das Orchester wunderbare Musik auf die Bühne. Zum Auftakt erklangen Benjamin Brittens «Matinées Musicales» Schwungvoll ging es gleich los: mit Pauken, Schlagzeug und vollem Bläserbouquet. Man konnte die Bläser mit ihren schönen und markanten solistischen Einsätzen geniessen und bewundern: Flöten, Oboen, Klarinetten, Fagotte, Hörner Trompeten, Posaunen prominent und präzise in ihren temperamentvollen Solis!! Mit Bela Bartoks «Rumänischen Volkstänzen»für Streichorchester hörte man rhythmisch hinreissende Musik aus Osteuropa. Das Violinsolo von Monika Kordowich berührte mit seiner zarten aufsteigenden Melodie, die dann vom Orchester weitergesponnen wurde.

Das Haupt- und Glanzstück dieses Nachmittags war dann die 8. Symphonie von Beethoven. Ein langes und sehr anspruchsvolles Werk. Für alle Mitwirkenden bedeutete dessen Erarbeitung eine grosse Herausforderung, auch für das tägliche Üben! Die intensive Arbeit hat sich jedoch gelohnt. Die Symphonie erklang auf das Schönste. Es war auch eine grossartige Leistung von Lukas Merkelbach, der die Musiker und Musikerinnen durch sein Engagement sicher durch dieses Werk führte. Ja, Rheinfelden hat ein eigenes Orchester. Und dies seit 1879, also seit genau 140 Jahren !! Gratulation an alle Beteiligten!!! Dorothea Ernst.