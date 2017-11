Bei den äusserst wichtigen Spielen um die Platzierung gegen Winterthur (am Mi 6.12., 20:30 Frenkenbündten in Liestal) und gegen Monthey (am Sa 9.12., 17:30 Dreirosen Basel) haben die Starwings Gelegenheit, zuerst im Baselbiet und dann im Kleinbasel PR in eigener Sache zu machen.

Wenn auch die äusseren Umstände nicht sehr erfreulich sind, seitens der Starwings freut man sich, diese Gelegenheiten jetzt wahrnehmen zu können.

Am Mittwoch, 6.12. hat Liestal Basket 44 die Organisation des Anlasses übernommen (u.a. auch die Buvette!). Am Samstag, 9.12. übernimmt der BC Bären Kleinbasel die Organisation der Buvette.

Die Starwings Basket bedanken sich für die enorme Unterstützung und Goodwill, den wir von verschiedener Seite erfahren durften.

Bei Spielen in der Dreirosenhalle in Basel sind die Parkmöglichkeiten sehr beschränkt. Um die eh hoffnungslose Parkplatzsuche in den Wohnquartieren zu vermeiden, empfehlen wir, die öffentlichen Verkehrsmittel zu benutzen (Tram Nr. 14, 1, 8).

Die nächsten Parkhäuser sind das Parkhaus «Claramatte» und das Parkhaus der «Messe Basel».