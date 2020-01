Frauenhandball (SPL2) Vorschau: HC Goldach-Rorschach – HSG Leimental

Letztes Spiel der Hauptrunde. Am kommenden Samstag bestreiten die Leimentalerinnen ihr letztes Spiel der Hauptrunde gegen den HC Goldach Rorschach auswärts bei den Ostschweizerinnen. Anpfiff ist um 16:00 Uhr in Rorschach. Die Leimentalerinnen konnten sich im neuen Jahr mit drei erfolgreichen Spielen bereits für die Aufstiegsrunde in die SPL 1 qualifizieren, weshalb das Team von Trainer Thomas Mathys etwas entspannter an das bevorstehende Auswärtsspiel fahren kann. Trotzdem liegt der Fokus darauf zwei Punkte mit nach Hause zu bringen. In den bisherigen Duellen ging die HSG immer als Sieger vom Platz. Die Baselbieterinnen möchten die Siegesserie am kommenden Samstag fortsetzen. Das Team freut sich über Unterstützung! Hopp HSG!!!