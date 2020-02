Frauenhandball (SPL1/SPL2): SG HV Olten – HSG Leimental

Am kommenden Samstag, 22. Februar 2020, kommt es zum ersten entscheidenden Spiel um den Aufstieg in die SPL1. Die Leimentalerinnen treffen auf den bekannten Mitkonkurrenten HV Olten aus der SPL2. Beide Teams stehen in der Aufstiegsrunde bislang ohne Punkte in der Tabelle. Leimental spielte in den ersten zwei Partien gegen die wohl stärksten Gegner der Aufstiegsrunde (Kreuzlingen und Herzogenbuchsee) und Olten musste ebenfalls eine deutliche Niederlage gegen Kreuzlingen (8 Tore Differenz) und eine knappe Niederlage gegen Yellow (2 Tore) einstecken. Für das Team von Mathys/Herde ist klar: Jetzt kommen die Gegner, gegen die gepunktet muss, wenn der Aufstieg Realität werden soll. Nach zwei Wochen geprägt von Grippe-Absenzen und auf Halbmast laufenden Spielerinnen, wollen die Baselbieterinnen am kommenden Samstag gegen Olten wieder das volle Energiepotenzial ausschöpfen. Spielanpfiff ist in Olten BBZ (Giroud-Halle) um 16.00 Uhr.