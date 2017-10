Der RFCB empfängt diesen Samstag erstmals die Rivalen aus der NLFB. Mit von der Partie sind Mannschaften aus Genf, Lausanne & Zug

Nach ermutigenden Resultaten in der vergangenen Runde in Lausanne sind die Basler Birds diesen Samstag dank Heimvorteil gewappnet zu dominieren. Nebst guten Leistungen in der Liga ist auch ein starkes Kader mit 20 erhältlichen Spielerinnen Grund für Zuversicht.

13.00 Basel v. Genf

14.00 Zug v. Lausanne

15.00 Kleines Finale

16.00 Grosses Finale

Die Spiele finden auf der Pruntrutermatte statt.