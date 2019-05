Tolles Wettinger Rechnungsergebnis 2018

Die CVP Wettingen ist erfreut über die positive Jahresrechnung. Der Gemeinderat hat sein Ziel erreicht und kann schwarze Zahlen präsentieren. Ernüchternd hat die Fraktion zur Kenntnis genommen, dass unverhoffte Erträge im Steuerbereich und weitere unerwartete, einmalige Einnahmen das Resultat künstlich verschönern. Diese Quellen sind nicht langfristig gesichert und werden wieder versiegen. Wettingen bleibt weiterhin die am höchsten verschuldete Gemeinde im Kanton, die Fraktion ist sich natürlich dem Investitionsvolumen bewusst, legt aber den Fokus auf den Schuldenabbau mit dem Postulat ‘’Mission eine Generation’’.

Unterstützungskredite für das Kurtheater und das Tägi

Hinter dem symbolischen Betrag von 4'940'000 CHF, als Beitrag der Gemeinde Wettingen an die Baukosten für die Sanierung und Erweiterung des Kurtheaters Baden, steht die CVP Fraktion. Die CVP steht für punktuelle Zusammenarbeit in der Region. Wir bekennen uns zu den Standortschwerpunkten: Sport in Wettingen und Kultur in Baden, mit gegenseitiger Unterstützung bei der Bereitstellung der Infrastruktur in kritischer Grösse für die Region.

Schaffung für Tagesstrukturplätze

Die Schule Wettingen ist auf die Schaffung zusätzlicher Plätze für die Tagesstrukturen angewiesen. Durch die Erweiterung des bestehenden Altbaus um einen Neubau an der Schartenstrasse 42, schafft die Gemeinde in einem strategisch richtigen Gebiet ein dringend gebrauchtes Angebot. Die Finanzkommission beantragt einen zweckgebundenen Zusatzkredit über 130'000 CHF für die Vorbereitung, um ein optional zusätzliches Stockwerk zu einem späteren Zeitpunkt realisieren zu können. Die Fraktion unterstützt diese Weitsicht und unterstützt dieses Kreditbegehren und den Zusatzantrag der Finanzkommission.

Postulat Simona Nicodet CVP

Die CVP ist erfreut über die Entgegennahme des Postulats von Simona Nicodet (CVP) betreffend Hundepark. Mit den vielen Einschränkungen wird es zunehmend schwieriger einen Hund artgerecht zu halten. Der Hundepark würde Auslauf mit Artgenossen in einer sozialen Gruppe bieten. Viele Gemeinden haben bereits eine eingezäunte Auslauffläche für Hunde, die grossen Anklang finden. Ein Mehrwert für Gemeinde und Bevölkerung könnte entstehen.

Fraktion CVP Wettingen